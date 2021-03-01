CNN сообщил о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального

США в координации с ЕС планируют объявить о санкциях против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным на этой неделе, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

Это станет ответом на отравление и заключение в тюрьму Навального, сообщает телеканал. По данным его собеседников в администрации президента США Джо Байдена, конкретные меры и время об их объявлении будут выработаны в ближайшие дни.

Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима якобы из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет.