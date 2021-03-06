В Украине существенно возросло число женщин-военных

Число женщин в Вооруженных силах Украины возросло почти вдвое за семь лет. Об этом сообщили в Аппарате главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
В частности, в 2013 году военную службу проходили 16 557 женщин, а уже в 2020 году их число составляло 31 757. Из них в 2013 году 1633 человека относились к офицерскому составу, а в 2020 году этот показатель повысился до 4810.
Согласно данным, украинские женщины-военнослужащие в течение семи лет принимали участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Если в 2013 году их было всего две (лица офицерского состава), то уже в 2020 году — шесть (из них пять — офицеры).
Кроме этого, в течение 2014-2020 годов более 13,5 тыс. женщин получили статус участника боевых действий (УБД) за участие в АТО/ООС. В частности, в 2014 году его предоставили 101 участнице АТО, а в 2020 году — 19 участницам АТО и 1643 участницам ООС. Еще 925 женщин-офицеров сейчас занимают командные должности.
Общее число женщин в ВСУ в настоящее время — 56 726.
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