Рожкова заявила, что до сих пор не общается с главой НБУ

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что по-прежнему не общается с главой НБУ Кириллом Шевченко. По ее словам, общение происходит только на общих совещаниях.

Об этом Рожкова заявила в интервью НВ.

«У нас правление происходит регулярно в Zoom, два раза в неделю, поэтому регулярно два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они тоже дистанционные. В рамках коллегиальных органов», — рассказала она.

При этом, по словам Рожковой, это не значит, что они наладили коммуникацию с главой регулятора.

«Мы общаемся в рамках обсуждения вопросов. Если возникают какие-то вопросы и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним», — добавила Рожкова.

Напомним, ранее первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в опубликованном 15 октября интервью LIGA.net заявила, что больше месяца не общается с главой Нацбанка Кириллом Шевченко.

По ее словам, она и глава регулятора Кирилл Шевченко «пришли в Нацбанк из разных корпоративных культур».