Шмыгаль анонсировал три этапа повышения пенсий в этом году

В 2021 году планируется провести три этапа повышения пенсий для разных категорий пенсионеров.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

«Политика повышения пенсий будет продолжена. Только в этом году у нас предусмотрены еще три этапа повышения для разных категорий пенсионеров. Ведь для того, чтобы выплаты выросли в два — три раза, нам нужен кардинально другой подход, и мы, в первую очередь, говорим о накопительной пенсионной системе», — заявил Шмыгаль.

Он напомнил о том, что в Украине в марте началась индексация пенсий.

Напомним, Кабинет Министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, в котором предлагается ежегодно с 1 марта автоматически индексировать пенсии.