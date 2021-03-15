Премьера Словакии хотят отправить в отставку из-за российской вакцины

Две из четырех партий, входящих в правящую коалицию в парламенте Словакии, потребовали отставки премьер-министра страны Игора Матовича, который разрешил поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

14 марта после многочасовых переговоров лидер партии «За людей» и вице-премьер Вероника Ремишова заявила, что не видит иного выхода из сложившегося кризиса, кроме отставки Матовича и вице-премьера Рихарда Сулика.

«Я сделала все возможное, чтобы спасти функционирование действующей коалиции. К сожалению, переговоры не принесли результата. Конфликт между Игором Матовичем и Рихардом Суликом на фоне продолжающегося в Словакии кризиса я считаю безответственным», — написала она в Facebook.

По мнению Ремишовой, из ситуации есть два выхода. Первый — объявить досрочные парламентские выборы. Однако вице-премьер отметила, что в кризисный период новые выборы ввергнут страну в хаос. Вторым вариантом Ремишова назвала немедленную отставку Матовича и Сулика.

«Оба совершили большие ошибки, будь то меры в борьбе с пандемией или взаимные атаки. Но сейчас они совершают самую большую ошибку в своей жизни, разрушая собственное правительство, за что заплатит вся Словакия», — подытожила политик.

15 марта к отставке Матовича призвал сам Сулик. Он написал в Facebook, что возглавляемая им партия «Свобода и солидарность» (СиС) останется в составе правительства, «только если Игор Матович не будет премьером».

Правительственный кризис начался в стране после решения Матовича закупить российскую вакцину от COVID-19. Премьер пошел на это вопреки мнению партнеров по правящей коалиции, которые считали, что поставки «Спутника V» должны начаться, когда этот препарат официально одобрит европейский регулятор.

В результате конфликта в отставку ушел министр здравоохранения Марек Крайчи.

После критики в свой адрес Матович заявил, что не откажется от вакцинации российским препаратом. «Я не убийца», — прокомментировал он свое решение, заметив, что Словакия не отправит «Спутник V» обратно только по той причине, что он произведен в России.