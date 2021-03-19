В Кремле назвали возможные форматы диалога между Путиным и Байденом

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые ранее предложила провести российская сторона, могут пройти в различных форматах. Об этом журналистам заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть видеосвязь, видеоконференция, сейчас большая часть жизни осуществляется посредством видеоконференций. Есть открытые платформы, закрытые платформы», — сказал пресс-секретарь российского президента. По словам Пескова, под закрытой платформой он имеет в виду закрытую видеосвязь. «Ее можно открыть и сделать публично. Собственно Путин и имел в виду публично пообщаться», — напомнил он.

Пресс-секретарь считает, что у лидеров двух стран «много вопросов друг у другу». В частности, они могут обсудить тему двусторонних отношений и «вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем».

Песков заявил, что Путин выступил с предложением организовать переговоры двух президентов «в ответ на очень плохое высказывания президента Байдена». «Только таким словом, как плохое могу это охарактеризовать. Президент сказал, что несмотря ни на что нет смысла играть в такую мегафонную дипломатию, а есть смысл поговорить друг с другом», — сказал он.

Инициатива российской стороны была озвучена вскоре после выхода интервью американского лидера телеканалу ABC. В нем Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Российский президент, комментируя это заявление, сказал, что «без иронии и без шуток» пожелал бы Байдену в ответ здоровья, а также предложил провести переговоры в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

В Вашингтоне, однако, заявили, что в пятницу разговор не состоится, так как Байден занят в этот день. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что президент США уже провел ранее телефонные переговоры с Путиным, и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал». Песков в ответ на просьбу прокомментировать реакцию Штатов отметил, что для переговоров «еще остается вариант с понедельником или остается еще вариант в любое удобное время для президента США».