Украина в этом году еще перейдет на летнее время

В ночь на воскресенье, 28 марта, в Украине состоится переход на летнее время.
Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
Таким образом, 28 марта в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время путем перевода часовой стрелки на 1 (один) час вперед.
Как сообщалось, изменение времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября — на зимнее время.
В этом году в Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но депутаты не поддержали в целом соответствующий законопроект. В частности, 3 марта ВР приняла в первом чтении законопроект «Об исчислении времени в Украине», однако 19 марта за него проголосовали только 212 депутатов. После этого законопроект об отмене перевода стрелок на летнее и зимнее время отправили на доработку.
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