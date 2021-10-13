Украина в конце месяца перейдет на зимнее время

В ночь на 31 октября, воскресенье, в 4 часов утра украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на 1 (один) час назад.
Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
Стрелки сдвигают осенью и весной — в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.
В этом году украинцы перейдут на зимнее время в ночь на 31 октября, в 4 часа утра. Таким образом следующие сутки в выходной день автоматически увеличится на час.
«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.
Напомним, что Верховная Рада в марте этого года отправила на доработку в комитет законопроект № 4201 «Об исчислении времени в Украине», который предлагает отменить сезонные переводы часов и, таким образом, оставить в Украине «зимнее» время.
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