Протаранивший ограждение Капитолия считал себя жертвой манипулирования сознанием со стороны государства

25-летний житель американского штата Индиана Ноа Грин, подозреваемый в таране ограждений у здания Капитолия США 2 апреля, полагал, что его контролирует государство, сообщил канал CNN на основе предположительно принадлежащих ему аккаунтов в соцсетях.
Менее чем за два часа до нападения Грин опубликовал у себя в Instagram сториз со ссылкой на обращение лидера политического и религиозного движения «Нация ислама» Луиса Фаррахана. Фаррахан заявлял, что ЦРУ, ФБР и другие ведомства США причиняли ему «ужасные недуги». Ноа Грин прокомментировал видео, сказав, что «страдал от многочисленных проникновений в дом, отравлений, нападений, неавторизованных операций в госпитале, манипулирования сознанием».
17 марта Ноа Грин сообщил в Facebook, что «подвергся самым большим, немыслимым испытаниям в жизни». После этого он опубликовал сертификат, подтверждающий пожертвование «Нации ислама» на сумму $1085, и видеозаписи выступлений Фаррахана.
Накануне вечером мужчина на автомобиле врезался в ограждение, установленное у здания Капитолия, и в стоящих рядом сотрудников полиции. В ходе инцидента погиб один сотрудник полиции, водитель машины был убит. The Washington Post со ссылкой на очевидца сообщает, что водитель вышел из машины с ножом и направился к нему. Полиция застрелила нападавшего после того, как он развернулся от очевидца и пошел к ограждениям Капитолия.
Следствие не расценивает нападение как теракт, хотя пока не установило точные мотивы подозреваемого. Следователи считают, что Грин действовал в одиночку, но продолжают расследование. Известно, что Грин не состоял на учете в полиции и не служил в армии.
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