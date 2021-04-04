«Свобода» хочет провести перевыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области из-за нарушений

Всеукраинское объединение «Свобода» призывает к проведению перевыборов на округе № 87 в Ивано-Франковской области в связи с нарушениями, заявил лидер политсилы Олег Тягнибок.

«...Результаты довыборов в Верховную Раду Украины на 87-м округе не признаем и требуем провести перевыборы, а виновных в фальсификации и срыве волеизъявления общины Прикарпатья — привлечь к ответственности согласно действующему законодательству», — написал Тягнибок в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, в Надворнянском округе № 87 применялся админресурс и прямое давление народных депутатов на членов окружной избирательной комиссии.

Как сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, на округе № 87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов.

На втором месте остается представитель партии «За будущее» Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский (28,86%).