Шевченко намерен обжаловать в суде результаты довыборов в 87 округе

Кандидат в народные депутаты на довыборах в парламент на округе № 87 от партии «За майбутне» Александр Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов и готовит судебные иски.

«Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается! Впереди еще два десятка участков», — написал Шевченко на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, на округе № 87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты Шевченко и представитель Всеукраинского объединения «Свобода» Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.

Всеукраинское объединение «Свобода» уже призвало к проведению перевыборов на округе № 87 в Ивано-Франковской области в связи с нарушениями.