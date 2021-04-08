Глава МИД Польши приехал поддержать Украину на фоне обострения отношений с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал министра иностранных дел Республики Польша Збигнева Рау, который посетил Украину со срочным визитом по его приглашению, о системном обострении Россией ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, стягивании российских войск к границам Украины, увеличении интенсивности российской пропаганды.
«Збигнев Рау выразил обеспокоенность этими действиями России и заверил: Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении МИД Украины в четверг.
Как отмечается, руководители украинской и польской дипломатии договорились приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии. Стороны обсудили углубление военно-политического сотрудничества.
Кроме того, Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.
Стороны обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности в контексте реализации проекта «Северный поток-2», указали в МИД Украины.
Министры обсудили будущее председательство Польши в ОБСЕ, уделили особое внимание укреплению взаимодействия Украины, Польши и Литвы в формате «Люблинского треугольника» и подготовке инаугурации саммита «Крымской платформы».
«Наши страны объединены общим видением прошлого и будущего Европы. Украина является неотъемлемой частью целостной, свободной и мирной Европы, а ее вступление в ЕС и НАТО станет естественным этапом исторического процесса », - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.
Министры договорились о совместных усилиях для увеличения объемов торговли и инвестиций, создании новых возможностей для компаний двух стран.
Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве, трансграничном и приграничном сотрудничестве, сохранении культурно-исторического наследия, противодействия последствиям пандемии COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016