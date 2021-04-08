Глава МИД Польши приехал поддержать Украину на фоне обострения отношений с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал министра иностранных дел Республики Польша Збигнева Рау, который посетил Украину со срочным визитом по его приглашению, о системном обострении Россией ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, стягивании российских войск к границам Украины, увеличении интенсивности российской пропаганды.

«Збигнев Рау выразил обеспокоенность этими действиями России и заверил: Польша неизменно и прочно поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении МИД Украины в четверг.

Как отмечается, руководители украинской и польской дипломатии договорились приложить совместные усилия для консолидации действенной международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии. Стороны обсудили углубление военно-политического сотрудничества.

Кроме того, Польша выразила поддержку курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Стороны обсудили энергетическую составляющую региональной безопасности, в частности в контексте реализации проекта «Северный поток-2», указали в МИД Украины.

Министры обсудили будущее председательство Польши в ОБСЕ, уделили особое внимание укреплению взаимодействия Украины, Польши и Литвы в формате «Люблинского треугольника» и подготовке инаугурации саммита «Крымской платформы».

«Наши страны объединены общим видением прошлого и будущего Европы. Украина является неотъемлемой частью целостной, свободной и мирной Европы, а ее вступление в ЕС и НАТО станет естественным этапом исторического процесса », - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Министры договорились о совместных усилиях для увеличения объемов торговли и инвестиций, создании новых возможностей для компаний двух стран.

Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве, трансграничном и приграничном сотрудничестве, сохранении культурно-исторического наследия, противодействия последствиям пандемии COVID-19.