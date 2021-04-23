СБУ расследует растрату имущества «Центрэнерго» на 225 млн грн, проведены обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 22 апреля, провели обыски у фигурантов уголовного производства по факту продажи «Центрэнерго» на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой государственным предприятием по ценам на 20-30% ниже себестоимости ее производства, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-центре СБУ.

«Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО „Центрэнерго“ на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растраты имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн», — говорится в сообщении.

Так, 22 апреля сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате были изъяты электронные носители информации и документы.

Следственные действия продолжаются.

Вечером 22 апреля журналист издания «Радио Свобода» Михаил Ткач сообщил, что сотрудники СБУ пришли в бизнес-центр, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского в Киеве.