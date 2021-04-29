В Украине еще 11 627 случаев заболевания коронавирусом

В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 627 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской области, Киеве и Донецкой области.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской области (+1203), Киеве (+940), Донецкой области (+809), Львовской области (+667).
Кроме того, за вчера умерли от коронавируса 387 человек, а выздоровели 18 442 пациента.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 2 059 465 заражений COVID-19 и 43 778 смертей.
За сутки 28 апреля 2021 года в Украине привито 70 469 человек, 629 184 человека привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
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