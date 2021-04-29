В Украине еще 11 627 случаев заболевания коронавирусом

В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 627 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской области, Киеве и Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Харьковской области (+1203), Киеве (+940), Донецкой области (+809), Львовской области (+667).

Кроме того, за вчера умерли от коронавируса 387 человек, а выздоровели 18 442 пациента.

Днем ранее, 28 апреля сообщалось о 9 590 новых больных коронавирусной болезнью, 27 апреля зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 апреля было 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни; 24 апреля зафиксировано 12 711 новых случаев инфицирования COVID-19. Читайте также: Байден хочет обсудить с Путиным обострение ситуации на Донбассе

За все время пандемии в Украине зафиксировано 2 059 465 заражений COVID-19 и 43 778 смертей.

За сутки 28 апреля 2021 года в Украине привито 70 469 человек, 629 184 человека привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).