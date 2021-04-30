Число погибших на границе Кыргызстана и Таджикистана увеличилось до 13

Число погибших во время конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана увеличилось до 13 человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав Кыргызстана.

По их информации, всего в результате конфликта пострадали 134 человека. Из них 25 человек специальным бортом доставили в Бишкек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести и «относительно удовлетворительное».

Ранее сообщалось о трех погибших. Среди них, по данным Минздрава, была тринадцатилетняя девочка, которая скончалась по дороге в больницу.

Конфликт на границе двух стран начался 28 апреля со стычки местных жителей. Она произошла после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на спорной территории.

На следующий день в конфликт вмешались военные двух стран, началась перестрелка. К вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе войск.