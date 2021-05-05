ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в среду, 5 мая, отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.
«ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка Василия Ярославовича народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированному в ЦИК 27 апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК», — заявила член комиссии Виктория Глущенко на заседании.
Она уточнила, что причина отказа в регистрации — решение суда об отмене результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 87, которое лишает ЦИК оснований для регистрации Вирастюка.
2 мая Большая Палата Верховного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата в народные депутаты по округу № 87 Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 года и признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе № 87. Также суд признал противоправным и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021, которым установлены результаты выборов и Вирастюк признан победителем в округе № 87.
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