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Макрон на армянском потребовал от Азербайджана вывести войска

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Макрон на армянском потребовал от Азербайджана вывести войска

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Facebook заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении.

«Азербайджанские войска проникли на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад», — написал он на армянском языке. Макрон добавил, что Франция поддерживала и будет поддерживать армянский народ.

Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, вечером 13 мая Макрон обсудил эту тему во время телефонного разговора с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном. «Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН. Это обеспечило бы региональную стабильность и безопасность», — отметили там.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы «под предлогом „уточнения границ“ пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков». Пашинян позже заявил, что они нарушили государственную границу.

По словам и.о. премьера, азербайджанские военные «пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются выдуманными и фальшивыми». Он обвинил Баку в посягательстве на территорию Армении. Как заявил Пашинян, в стране находятся около 250 военнослужащих Азербайджана.

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В МИД Азербайджана назвали неадекватной реакцию Армении. «Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, находящихся на границе с Арменией, идет процесс размещения пограничных сил Азербайджана. Этот процесс носит обычный режим и осуществляется систематически», — говорится в заявлении ведомства.

Министерство также заявило что передвижение азербайджанских войск происходит на позициях, принадлежащих Азербайджану. Там добавили, что с 12 мая пограничники двух стран ведут переговоры о нормализации ситуации на границе.

Армения, Азербайджан, Эммануэль Макрон
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