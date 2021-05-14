Кабмин предлагает членам набсовета «Нафтогаза» остаться еще на год

Кабинет министров Украины предложил членам наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» остаться еще на год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами G7 и представительства ЕС в Украине в пятницу.
По словам чиновника, которого цитирует «Интерфакс-Украина», государство готово подписать контракты с членами НС на тот же срок, что и с главой правления НАК.
«Членам набсовета „Нафтогаз Украины“ поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый НС, а уже после этого — конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период», — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, вчера руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подписании контракта на 12 месяцев с новым председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко. При этом он заявил, что наблюдательному совету будет предложено остаться работать до проведения нового прозрачного конкурса.
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