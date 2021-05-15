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В Армении утверждают, что силы Азербайджана не покинули территорию страны

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В Армении утверждают, что силы Азербайджана не покинули территорию страны

Ситуация в Сюникской и Гегаркуникской областях на армяно-азербайджанской границе остается неразрешенной, и подразделения ВС Азербайджана продолжают там находиться. С таким заявлением выступило в субботу Минобороны Армении.

«По состоянию на утро 15 мая ситуация, возникшая после вторжения ВС Азербайджана 12-13 мая на отдельные приграничные территории Сюникской и Гегаркуникской областей Армении под предлогом корректировки границы, не урегулирована. Несмотря на то, что в результате действий армянских подразделений азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые участки, часть из них все еще находится на территории Армении», — утверждается в сообщении.

Ведомство также подчеркивает, что «посягательство на суверенные территории Армении абсолютно неприемлемо», и настаивает, что «азербайджанская сторона обязана вернуться на исходные позиции без предварительных условий».

По данным пресс-службы ведомства, ожидается, что переговоры по мирному урегулированию ситуации продолжатся в субботу.

В среду Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определенные работы» в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян собрал заседание Совета безопасности страны, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

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После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.

Армения, Азербайджан
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