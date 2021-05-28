Во Франции могут ввести обязательную вакцинацию для части населения

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает введения обязательной вакцинации для некоторых групп граждан, сообщает телеканал BFMTV.

«Все двери открыты», — заявил Макрон, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее обязательной вакцинации для представителей определенных профессий.

По последним данным министерства здравоохранения Франции, первую прививку от коронавируса получили 23,7 миллиона французов. Две прививки были сделаны 10,8 миллиона граждан.

Ранее Макрон заявлял о цели провести вакцинацию всех желающих до конца лета.