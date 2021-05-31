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Миру грозит новая пандемия коронавируса из-за индийского штамма

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Миру грозит новая пандемия коронавируса из-за индийского штамма

Индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире и может вызвать более серьезную пандемию, чем та, которая наблюдалась ранее. Такое мнение декана Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессора Тэк Ик Ина опубликовала в понедельник газета The Straits Times.

Он особо отметил «пугающую скорость, с которой данный штамм распространяется в обществе, превосходя возможности специалистов отслеживать, своевременно изолировать инфицированных, а также разрывать цепочки передачи вируса». «Штамм B.1.617.2 может спровоцировать более мощный взрыв пандемии, с которым мировое сообщество еще не сталкивалось ранее», — признал ученый.

Эксперт также предупредил о «большой вероятности появления новых, более вирулентных разновидностей вируса, особенно в тех странах, где осуществляется слабый контроль за пандемией». «Даже Вьетнам, который эффективно боролся с коронавирусом, столкнулся с новой вспышкой заболеваемости, и власти обнаружили там новый вариант, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов», — подчеркнул Тэк Ик Ин.

«Наиболее эффективным средством в данной ситуации является вакцинация», — считает ученый. По его словам, «это снижает и риск заражения, и опасность развития серьезных симптомов даже в случае инфицирования».

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В конце марта индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Индия, коронавирус
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