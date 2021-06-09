Тихановская в Конгрессе США призвала ввести санкции против ключевых предприятий Беларуси

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время выступления в Конгрессе США призвала ввести санкции в отношении ведущих предприятий страны, в том числе «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

«Я настоятельно призываю Соединенные Штаты расширить санкции против пособников Лукашенко, которые финансируют режим, включая такие предприятия, как „Беларуськалий“ и Мозырский нефтеперерабатывающий завод, выявить источники иностранного финансирования режима и нацелить санкции на них», — сказала она, выступая по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По мнению Тихановской, введение таких санкций может «стать толчком для начала транзита власти» в Беларуси.

Бывшая кандидат в президенты также призвала США поднять тему ситуации в стране на саммитах Группы семи (G7), НАТО, США — ЕС и на встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве, которые пройдут в ближайшие дни.

Сенатский комитет по иностранным делам провел слушания по Беларуси с участием Тихановской в день отъезда Байдена в первую зарубежную поездку в качестве главы администрации США. Планируется, что хозяин Белого дома примет участие в саммите Группы семи в Великобритании. После этого Байден прибудет в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США — ЕС. Кульминацией турне Байдена станет встреча с Путиным в Женеве 16 июня.