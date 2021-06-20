Разумков не хочет отдавать реестр олигархов СНБО

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада Украины в ближайшее время намерена рассмотреть законопроект № 5599 в отношении бизнесменов, которые имеют экономическое или политическое влияние среди общественности.
«На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале», — сказал Разумков в интервью изданию «Радио Свобода», сообщила пресс-служба парламента.
По его словам, такой закон поможет упорядочить общественные отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса.
Разумков отметил, что поддерживает идею декларирования чиновниками своих встреч с представителями крупного бизнеса. Вместе с тем спикер убежден, что формировать реестр олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а специальный государственный орган.
«Закон прописан на 10 лет. Сегодня у нас один президент и мы понимаем, как он будет действовать. Но после его каденции нужно иметь предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу государства», — сказал Разумков.
Вместе с тем он отметил, что необходимо создать в Украине законодательство о лоббировании. «Мне кажется, что должен быть закон о лоббировании. Не в том негативном смысле, который сейчас в обществе. А в том варианте, который мы можем видеть в США, в Европе, где лоббисты отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон, они декларируют свои доходы, свои контакты. Это поможет вывести в публичную плоскость то негативное, что пока присутствует в украинской политике», — пояснил Разумков.
Он добавил, что подготовка соответствующей законодательной инициативы является вопросом недалекого перспективы. «Мы будем заниматься этим законопроектом. И вскоре он появится в стенах Верховной Рады Украины», — подытожил глава парламента.
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