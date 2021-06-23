Зеленский встретился в Мариинском дворце с президентом Грузии

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая пребывает в Украине с официальным визитом.
Торжественная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца.
Встречу транслировал Офис президента в Фейсбуке.
В начале церемонии прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Зурабишвили осмотрели строй воинов почетного караула Украины. Президент Грузии обратилась к почетному караулу официальным приветствием ВСУ: «Слава Україні!».
Президенты также поздоровались с официальными делегациями двух стран.
На 12:40 запланировано общение с представителями СМИ.
Во время визита в Киев президента Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня запланированы ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
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