Зеленский встретился в Мариинском дворце с президентом Грузии

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая пребывает в Украине с официальным визитом.

Торжественная церемония встречи состоялась на площади у Мариинского дворца.

Встречу транслировал Офис президента в Фейсбуке.

В начале церемонии прозвучали гимны двух стран, после чего Зеленский и Зурабишвили осмотрели строй воинов почетного караула Украины. Президент Грузии обратилась к почетному караулу официальным приветствием ВСУ: «Слава Україні!».

Президенты также поздоровались с официальными делегациями двух стран.

На 12:40 запланировано общение с представителями СМИ.

Во время визита в Киев президента Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня запланированы ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.