Антитела к коронавирусу обнаружили у четверти невакцинированных жителей Польши

Медики выяснили, что примерно у 25% жителей Польши, которые еще не привились от коронавируса нового типа, есть антитела к SARS-CoV-2. Однако учитывая текущий уровень вакцинации, этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, пишут исследователи в статье для bioRxiv.
«Наши наблюдения показывают, что естественный иммунитет к коронавирусу появился достаточно у многих жителей Польши, однако этого все равно недостаточно для формирования коллективной защиты от SARS-CoV-2. Поэтому вакцинация остается главным средством для борьбы с эпидемией», — пишут исследователи.
Вакцинация от COVID-19 началась в Польше 27 декабря 2020 года. Первую дозу двухкомпонентных вакцин получили более 15 млн жителей (40%), полный курс вакцинации прошли 8,9 млн (23%). В начале мая к работе вернулись магазины в торговых центрах, часть учреждений культуры и спорта.
Медики под руководством профессора Института иммунологии и экспериментальной терапии (Польша) Кристины Дабровской заинтересовались, насколько страна близка к коллективному иммунитету, если учитывать не только вакцинированных граждан, но и тех, кто переболел COVID-19 в явной и бессимптомной форме.
У эпидемиологов нет четких представлений о том, какая доля населения должна привиться, чтобы распространение SARS-CoV-2 прекратилось. Часть ученых считает, что для этого необходимо вакцинировать не менее 80% жителей всей страны, другие — что достаточно и 60%.
Дабровская и ее коллеги собрали образцы крови у 500 жителей Вроцлава и других городов Польши, которые не получали прививку и не попадали в прошлом в больницу с явными формами COVID-19, и изучили их состав.
Оказалось, что потенциально полезные антитела к разным регионам оболочки коронавируса были в крови примерно у трети пациентов. Примерно у 25% из них в крови были молекулы, которые гарантированно могут соединяться с той частью вируса, которая непосредственно отвечает за заражение клеток.
Оба эти показателя оказались неожиданно высокими, однако в сумме с общим числом переболевших (7,5%) и вакцинированных (23%) жителей Польши этого всего равно недостаточно для достижения даже минимального уровня коллективного иммунитета. Поэтому медики рекомендуют властям страны продолжать активную кампанию по вакцинации.
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