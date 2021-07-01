Индийский «дельта»-штамм коронавируса обнаружили уже в 96 странах

Штамм коронавируса «Дельта» присутствует в настоящее время по меньшей мере в 96 государствах и быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку. Об этом заявил в четверг в Женеве на брифинге для стран — членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Дельта» является наиболее заразным вариантом из выявленных разновидностей COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 96 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения«, — сказал глава ВОЗ.
Гендиректор обратил внимание на тот факт, что в некоторых странах осуществляется смягчение мер в сфере здравоохранения, связанных с пандемией. Одновременно в мире наблюдается рост передачи COVID-19. По словам Гебрейесуса, «чем больше случаев заболевания, тем больше госпитализаций и сильнее нагрузка на работников здравоохранения», что в свою очередь повышает риск летальных исходов.
Глава ВОЗ подчеркнул, что следует ожидать сообщений о появлении новых разновидностей SARS-CoV-2, так как «вирусы эволюционируют».
«Но мы можем воспрепятствовать появлению вариантов, если будем предотвращать передачу инфекции», — сказал он, назвав срочной задачей здравоохранения использование всех имеющихся инструментов для предотвращения распространения коронавируса.
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