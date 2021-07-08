Зеленский вернул в Раду законопроект о возобновлении работы ВККС

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на поддержанный парламентом законопроект № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Как сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, закон был направлен на подпись президенту 5 июля, а 8 июля он возвращен в парламент с предложениями главы государства. В этот же день законопроект направлен на рассмотрение Комитета по вопросам правовой политики.
По словам главы подкомитета по вопросам ЕСПЧ профильного комитета Романа Бабия (фракция «Слуга народа»), парламентский комитет по вопросам правовой политики рассмотрит предложения президента Зеленского к законопроекту № 3711-д в пятницу, 9 июля.
«Уже завтра во время заседания комитета по вопросам правовой политики мы с коллегами планируем сформулировать обновленный текст поправки. Надеемся, что после этого удастся еще раз рассмотреть законопроект в сессионном зале уже во вторник или среду», — сказал Бабий агентству «Интерфакс-Украина».
Он пояснил, что президент применил право вето к законопроекту № 3711-д о возобновлении работы ВККС из-за «частично конкурирующих между собой правок: № 453, которая дает международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, и № 409, согласно которой для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов».
Как сообщалось, Верховная Рада 29 июня приняла вышеуказанный законопроект, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля.
Спикер Верховной Рады ожидал, что Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.
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