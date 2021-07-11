Власти Гаити заявили о пытках убитого президента перед его смертью

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф в интервью ABC News заявил, что президент страны Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем, как был убит.

«Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили. Мы захватили около 20 из них. В настоящее время они находятся под стражей», — сказал он.

По словам Жозефа, сейчас он сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза. «У нас действительно есть нужные люди под стражей», — добавил врио премьера.

Президента Гаити Жовенеля Моиса застрелили в ночь на 7 июля в его резиденции. Его жена была тяжело ранена и отправлена на лечение во Флориду.

По данным полиции, в банду входили 28 человек, большинство из которых были из Колумбии.

Моиз был президентом Гаити с февраля 2017 года. Он победил на голосовании в 2015 году, но итоги выборов отменили из-за обвинений в фальсификациях. Повторные выборы в ноябре 2016 года Моиз также выиграл и спустя год вступил в должность главы государства.

Оппоненты выступали за отставку президента в феврале этого года. Сам Моиз утверждал, что срок его полномочий истекает в феврале 2022 года, поскольку он вступил в должность не сразу, а через год после выборов.

Отказ Моиза уйти в отставку привел к массовым акциям протеста и беспорядкам. После этого президент заявил, что полиция арестовала 20 человек, пытавшихся устроить переворот, и предотвратила покушение на него. В Министерстве юстиции Гаити заявили, что в подготовке переворота участвовали высокопоставленные сотрудники службы безопасности.