Власти Гаити заявили о пытках убитого президента перед его смертью

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф в интервью ABC News заявил, что президент страны Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем, как был убит.
«Наемники пришли в дом президента, они пытали его и убили. Мы захватили около 20 из них. В настоящее время они находятся под стражей», — сказал он.
По словам Жозефа, сейчас он сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза. «У нас действительно есть нужные люди под стражей», — добавил врио премьера.
Президента Гаити Жовенеля Моиса застрелили в ночь на 7 июля в его резиденции. Его жена была тяжело ранена и отправлена на лечение во Флориду.
По данным полиции, в банду входили 28 человек, большинство из которых были из Колумбии.
Моиз был президентом Гаити с февраля 2017 года. Он победил на голосовании в 2015 году, но итоги выборов отменили из-за обвинений в фальсификациях. Повторные выборы в ноябре 2016 года Моиз также выиграл и спустя год вступил в должность главы государства.
Оппоненты выступали за отставку президента в феврале этого года. Сам Моиз утверждал, что срок его полномочий истекает в феврале 2022 года, поскольку он вступил в должность не сразу, а через год после выборов.
Отказ Моиза уйти в отставку привел к массовым акциям протеста и беспорядкам. После этого президент заявил, что полиция арестовала 20 человек, пытавшихся устроить переворот, и предотвратила покушение на него. В Министерстве юстиции Гаити заявили, что в подготовке переворота участвовали высокопоставленные сотрудники службы безопасности.
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