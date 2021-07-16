Число жертв наводнения в Германии уже приближается к сотне

Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии увеличилось как минимум до 80. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на полицию в Кобленце.

В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия от последствий стихии погибли не менее 30 человек, в Рейнланд-Пфальце — как минимум 50.

«Мы опасаемся, что число жертв возрастет», — отметили в правоохранительных органах.

При этом около 1,3 тыс человек пропали без вести в районе Арвайлер на западе Германии после наводнения. В пунктах временного размещения находятся более 3,5 тыс человек, сообщает Deutsche Welle.

В зоне бедствия не работает мобильная связь, поэтому есть надежда, что пропавшие без вести просто не могут проинформировать о своем местонахождении.