В Украине за сутки вакцинировано более 80 тысяч человек

В течение прошедших суток, 19 июля, от коронавируса в Украине привили 81 015 человека, при этом первую дозу вакцины получили 50267 украинца, а 30748 — полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава во вторник.
«81 015 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 19 июля 2021. Одну дозу получили 50267 человек полностью иммунизированы — 30748 человек», — говорится в сообщении, обнародованном в Телеграмм-канале.
Отмечается, что в течение суток работали 583 мобильные бригады, 1394 пункта прививки и 50 центров вакцинации.
Кроме того, с начала прививочной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу — 2 717 788 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 179 663 прививок.
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