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Восстановление пострадавших от наводнения районов ФРГ займет несколько лет

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Восстановление пострадавших от наводнения районов ФРГ займет несколько лет

Восстановление районов в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, пострадавших в результате разрушительного наводнения на западе Германии, может занять несколько лет. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на главу Центрального Союза строительной отрасли Германии (ZDB), включающей порядка 35 тыс. компаний, Райнхардта Кваста.

«После наводнения на Эльбе в 2002 году потребовалось около трех лет, чтобы ликвидировать самые крупные повреждения, и пять лет, чтобы пострадавшие районы вновь приобрели прежний вид», — отметил Кваст. Масштабы ущерба от стихии на западе Германии также велики, однако точную величину убытков пока определить достаточно сложно. «Строительные компании и специалисты способны увеличить производительность до 120-130%», — отметил глава ZDB. При этом он уточнил, что заказы могут быть перераспределены в пользу пострадавших регионов.

Вместе с тем Кваст подчеркнул, что серьезной проблемой для восстановления зоны бедствия в настоящее время является дефицит строительных материалов. Еще одним фактором, осложняющим ремонтные работы в пострадавших районах, является разрушенная инфраструктура, включая мосты и подъездные пути. «Без временных мостов строительным компаниям и мастерам приходится совершать значительные объезды», — заключил Кваст.

Ранее агентство DPA сообщало, что ущерб, нанесенный железнодорожным путям концерна Deutsche Bahn и автомобильным дорогам в результате разрушительного наводнения на западе страны, может достигнуть €2 млрд. По предварительной оценке, затраты на восстановление одной только железнодорожной инфраструктуры составят около €1,3 млрд.

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С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли более 160 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

наводнение, ФРГ
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