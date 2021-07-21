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В Беларуси ликвидируют местную ассоциацию журналистов

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В Беларуси ликвидируют местную ассоциацию журналистов

Министерство юстиции Беларуси обратилось в Верховный суд страны с исковым заявлением о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства, министерством юстиции подано в Верховный суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения», — говорится в сообщении.

Во вторник Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что по решению центрального аппарата Следственного комитета, ограничены все операции по банковскому счету БАЖ. 14 июля в ее офисе прошел обыск, он опечатан.

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КГБ Беларуси ранее сообщал, что проводит в стране широкомасштабную операцию «по зачистке от радикально настроенных лиц». Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля заявил, что власти пристальное внимание уделят НПО, НКО и западным СМИ. На минувшей неделе по всей Беларуси проходили многочисленные обыски у правозащитников, активистов, журналистов негосударственных СМИ, представителей неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. Следственный комитет сообщил, что обыски провели в организациях, позиционирующих себя как правозащитные с целью установления обстоятельств финансирования протестов, которые проходили после президентских выборов в стране в августе прошлого года.

СМИ, Беларусь
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Среда, 21 июля 2021
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