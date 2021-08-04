ВОЗ против того, что богатые страны начали вакцинацию от COVID по второму кругу

В связи с нехваткой вакцин в бедных странах ВОЗ рекомендует ввести мораторий на ревакцинацию, сообщил на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус напомнил, что еще в мае Всемирная организация здравоохранения установила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира. В странах с высоким уровнем развития, где нет нехватки препаратов, эта цель перевыполнена. Если в мае на каждые 100 человек в таких государствах вводилось 50 доз вакцины, то к началу августа скорость вакцинации увеличилась до почти 100 доз на 100 человек — с учетом уколов вторым компонентом и ревакцинаций.

«Между тем, страны с низким уровнем дохода смогли лишь начать вводить 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия препаратов. Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к использованию поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — заявил он.

Гебрейесус дал понять, что ВОЗ ведет мониторинг распределения вакцины в мире и будет продолжать это делать. Организация неоднократно призывала богатые страны поделиться вакциной с государствами с низкими доходами.