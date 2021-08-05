Кравчук назвал свою главную ошибку в отношениях с Россией

Самая большая ошибка первого президента Украины Леонида Кравчука — доверие к России, заявил он сам в интервью изданию «Левый берег».
«Моя самая большая ошибка — это то, что я верил России. Я не имел права этого делать», — сказал он.
Он вспомнил, что, когда учился в Москве в 1967–1970 годах, ему было уже «за 30». «У меня был доступ к Ленинской библиотеке, к архивам, к которым ни у кого не было», — сказал Кравчук. Благодаря такому доступу, по его словам, бывший президент знал о России и Ленине больше, чем кто-либо еще в те времена.
«Я думал, что она тоже меняется. И изменится в конце концов», — добавил экс-президент. По его словам, он был уверен, что Москва будет применять дипломатические, а не силовые инструменты. При этом Кравчук полагает, что Россия осталась «такой же, какой и была».
«А я знал много того, из чего должен был сделать выводы. Не сделал», — сказал бывший глава государства. Он добавил, что после его прихода к власти Россия больше всего мешала ему строить независимую Украину. Своим же самым большим достижением Кравчук назвал подписание Беловежских соглашений.
Кравчук неоднократно делал критические высказывания в адрес России. В марте он обвинил Москву в желании уничтожить Украину. Позднее он назвал Украину врагом России, противопоставив ее Беларуси. Минск экс-президент назвал «холуем» Москвы.
В апреле бывший глава государства обещал «стрелять до последнего», если к нему во двор десантируется парашютист с российским флагом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016