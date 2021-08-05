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Кравчук назвал свою главную ошибку в отношениях с Россией

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Кравчук назвал свою главную ошибку в отношениях с Россией

Самая большая ошибка первого президента Украины Леонида Кравчука — доверие к России, заявил он сам в интервью изданию «Левый берег».

«Моя самая большая ошибка — это то, что я верил России. Я не имел права этого делать», — сказал он.

Он вспомнил, что, когда учился в Москве в 1967–1970 годах, ему было уже «за 30». «У меня был доступ к Ленинской библиотеке, к архивам, к которым ни у кого не было», — сказал Кравчук. Благодаря такому доступу, по его словам, бывший президент знал о России и Ленине больше, чем кто-либо еще в те времена.

«Я думал, что она тоже меняется. И изменится в конце концов», — добавил экс-президент. По его словам, он был уверен, что Москва будет применять дипломатические, а не силовые инструменты. При этом Кравчук полагает, что Россия осталась «такой же, какой и была».

«А я знал много того, из чего должен был сделать выводы. Не сделал», — сказал бывший глава государства. Он добавил, что после его прихода к власти Россия больше всего мешала ему строить независимую Украину. Своим же самым большим достижением Кравчук назвал подписание Беловежских соглашений.

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Кравчук неоднократно делал критические высказывания в адрес России. В марте он обвинил Москву в желании уничтожить Украину. Позднее он назвал Украину врагом России, противопоставив ее Беларуси. Минск экс-президент назвал «холуем» Москвы.

В апреле бывший глава государства обещал «стрелять до последнего», если к нему во двор десантируется парашютист с российским флагом.

Леонид Кравчук, отношения с Россией
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