В Украине начнет действовать требование о 80% вакцинированных учителей для работы школ

В регионах, которые будут находиться на зеленом уровне эпидемической опасности, школы будут работать в обычном режиме, а требование о 80% вакцинированных педагогических работниках в учебном заведении действует в желтой, оранжевой и красной зонах.

Об этом в эфире программы «Завтрак с 1+1» сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Именно эта цифра — 80% педагогов (в одном учебном заведении, которые вакцинированы — ред.) — действует на территории тех областей, где установлен желтый, оранжевый, красный уровень эпидемической опасности. Если действует зеленый уровень, как сейчас, то эта норма не распространяется, школы открываются. Опять же — не ждем желтого, оранжевого и красного уровней, а вакцинируемся», — призвал Ляшко.

Он напомнил, что согласно условиям адаптивного карантина, в случае, если в регионе устанавливается уровень эпидопасности выше зеленого, то в учебных заведениях вводится дистанционное обучение, если коллектив учреждения образования не вакцинирован на 80%.

При этом Ляшко подчеркнул, что вакцинация учителей добровольна и бесплатна.

В то же время министр напомнил, что в прошлом учебном году при ухудшении эпидситуации школы закрывались.

«Сегодня мы даем шанс школам работать, если будет 80% вакцинированного преподавательского состава, поэтому мы не говорим, что мы принудительно вводим учителей в ситуации, когда вакцинация от COVID-19 является обязательной. Это один из вариантов, чтобы школа работала во время жестких карантинных ограничений», — сказал Ляшко.

Напомним, что с начала кампании вакцинации привито 3 953 542 человека, из них получили одну дозу — 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 284 166 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 237 706 прививок.

По состоянию на 6 августа в Украине подтверждено 2 257 478 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 081.