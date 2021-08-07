Украинка завоевала «бронзу» в прыжках в высоту в Токио

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.
19-летняя украинка показала результат в 2.00 метра.
Победила трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене (2.04 м), «серебро» у австралийки Николы Макдермот — 2.02 м.
Две другие украинские прыгуньи заняли 4-е место — Ирина Геращенко и 8-е место — Юлия Левченко.
Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда уже завоевала 18 медалей: одну золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых.
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