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У Зеленского прокомментировали заявление Резникова о размещении американских военных

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У Зеленского прокомментировали заявление Резникова о размещении американских военных

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отмечает, что заявление вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о возможности развертывания сил противовоздушной обороны (ПВО) и размещения американских подразделений на территории Украины в ответ на милитаризацию Черного моря российской стороной следует в настоящее время расценивать не как конкретные намерения, а как его рассуждения о возможности усиления безопасности страны.

«Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине — это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению военных баз», — сказал Никифоров на брифинге в среду.

По его словам, этот вопрос зависит также от консенсуса в украинском обществе, желания самого НАТО и «от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно раздразнят нашего северного соседа». «Поэтому это, я думаю, просто размышления о том, как нам усилить нашу безопасность, безопасность в Украине, безопасность в регионе», — добавил пресс-секретарь главы государства.

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При этом на вопрос, планирует ли глава Украинского государства Владимир Зеленский поднимать соответствующий вопрос в ходе своей поездки в Вашингтон и на встрече с американским руководством, Никифоров ответил: «Касательно намерений президента я комментировать не могу; если такой вопрос поднимается, мы сообщим вам, я имею в виду, во время переговоров, сообщим пост-фактум».

США, Алексей Резников, Офис президента
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Среда, 11 августа 2021
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