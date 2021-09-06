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Депутаты подали 1257 правок к законопроекту о деолигархизации

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Депутаты подали 1257 правок к законопроекту о деолигархизации

В Верховной Раде зарегистрированы 1257 правок к законопроекту № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)», сообщил глава депутатской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«В закон прислали 1257 правок. Получилось чуть больше 500 страниц (пачка А4). Откровенно спамовых почти нет. Очевидных лидеров по правкам тоже нет. Все подавали плюс минус нормальное количество правок в рамка пристойности. Есть правки очень содержательные. На 10-12 страниц текста. Самая большая — на 18 страниц от мощного авторского коллектива», — написал Железняк на телеграмм-канале.

Он отметил, что среди основных направлений изменений — определение органа, который получит полномочия признавать физлицо олигархом, а также детализация этой процедуры.

«Депутатами предложены следующие варианты: Кабмином по обращению СНБО, членов Кабмина или президента Украины; ВАКС по заявлению Кабмина, СНБО, НБУ, СБУ или АМКУ; НАПК по обращению АМКУ или другого государственного органа; специально созданной Комиссией при НАПК; комиссией 7 человек, где большинство представители международных организаций (моя правка)», — объяснил Железняк.

Также большое количество правок связано с определением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) как главного органа, имеющего полномочия признавать физлицо олигархом, а также с предоставлением НАПК права осуществлять расследование и изучение всех обстоятельств. Для этого предлагается расширить полномочия НАЗК и поручить ему вести Реестр олигархов.

Кроме того, нардепы предлагают обязать олигархов отчитываться перед НАПК о финансировании СМИ, а также получать в Антимонопольном комитете Украины разрешения на концентрацию бизнеса с участием олигархов.

«Много правок про уточнение/добавление критериев, по которым могут кого-то определить как олигарха. Размеры активов, влияние на политиков, регулярные встречи в Офисе Президента и так далее», — отметил Железняк.

Ряд правок касается дополнительных запретов для лиц, признанных олигархами — в частности, предлагается запретить им занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Отдельная категория правок касается влияния олигархов на СМИ.

«Предлагается ввести требования стандартов предоставления информации со стороны СМИ, относительно которых имеются признаки влияния олигарха. Хотят сделать ограничения для информации, которая касается внутренних украинских политических, экономических, религиозных или социальных вопросов. Такая информация (по мнению депутатов) должна соответствовать требованиям стандартов баланса мнений и полноты представленных фактов. Информационные материалы не могут содержать популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, не могут оправдывать или признавать правомерной оккупацию территории Украины», — объяснил Железняк.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект № 5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами. Согласно документу, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) лица в Реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Основанием для включения олигархов в реестр станет решение СНБО. СНБО будет формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый круглосуточный доступ к нему. Сведения в реестр будут вносить не позднее трех дней со дня принятия соответствующего решения СНБО.

олигархи, Верховная Рада
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