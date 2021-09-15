Зеленский и Шмыгаль приветствуют решение ЕС о выделении Украине 600 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме EUR600 млн.
«Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме EUR600 млн. Благодарен ЕС, Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украины реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19», — написал Зеленский на странице в Twitter.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также приветствует принятие Европейской комиссией решения о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн.
«Благодарен Еврокомисии и Валдису Домбровскису за предоставление Украине 600 млн евро 2-го транша макрофинансовой помощи, который даст нам возможность восстановить экономику после COVID-19. Углубляем наши отношения, продолжаем реформы, благодаря которым укрепится устойчивость Европы», — написал Шмыгаль в микроблоге в Twitter.
Как сообщалось, первый транш Европейской комиссии от имени Европейского союза в размере EUR600 млн Украина получила в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
Летом 2020 года между правительством Украины и ЕК был подписан меморандум о взаимопонимании с последующей его ратификацией в середине сентября, а также после возобновления участия Украины в дальнейшем сотрудничестве в рамках программы МВФ в последние недели.
Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша будет зависеть от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.
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