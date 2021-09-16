Венецианская комиссия начала рассматривать законопроект об олигархах

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианскую комиссию) приняла запрос Украины на рассмотрение и оценку законопроекта № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанными с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

«Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)», — говорится в сообщении комиссии на ее сайте в разделе «Запросы мнения комиссии».

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.