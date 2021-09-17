В конце сентября на портале «Дия» можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат

Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о полной вакцинации на портале «Дия» можно будет в конце сентября, сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации со ссылкой на главу ведомства Михаила Федорова.
«Уже более 700 тыс. украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении „Дия“ и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале „Дия“. Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом», — цитирует министра пресс-служба ведомства.
Отмечается, что благодаря запуску услуги на портале «Дия» получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты или биометрического паспорта для выезда за границу или которые не имеют «Дия.Подписи», или не пользуются приложением «Дия».
В Минцифры обещают, что со временем на портале будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме того ведомство работает над разработкой и сертификата вакцинации одной дозой. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении «Дия».
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