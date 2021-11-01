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Украинцы за 4 дня сгенерировали в «Дии» миллион COVID-сертификатов

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Украинцы за 4 дня сгенерировали в «Дии» миллион COVID-сертификатов

Украинцы за последние четыре дня в приложении «Дия» сгенерировали 1 млн COVID-сертификатов, их общее количество уже достигло 5 млн и продолжает расти, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале в понедельник.

«Приложением „Дия“ пользуются 9 млн украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро — за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами», — отметил он.

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Как сообщалось, правительство упростило получение COVID-сертификатов в «Дии»: теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности и «Дия.Подпись», для которой нужно было подтверждение личности с помощью Photo ID.

Дія, Covid-сертификат
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