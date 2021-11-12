Из «Дии» убрали функцию удаления COVID-сертификата

В приложении «Дия» убрали функцию «удалить сертификат».
Об этом вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.
Федоров сообщил, что прочитал пост в Фейсбуке, как пользователь случайно удалил сертификат из «Дии» в самый неподходящий момент.
«Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию «удалить сертификат», — заявил Федоров.
По его словам, новая версия на одобрении в маркетах. После одобрения Google/Apple будет доступна всем.
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