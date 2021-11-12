Из «Дии» убрали функцию удаления COVID-сертификата

В приложении «Дия» убрали функцию «удалить сертификат».

Об этом вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.

Федоров сообщил, что прочитал пост в Фейсбуке, как пользователь случайно удалил сертификат из «Дии» в самый неподходящий момент.

«Кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата. Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще данную функцию «удалить сертификат», — заявил Федоров.

По его словам, новая версия на одобрении в маркетах. После одобрения Google/Apple будет доступна всем.