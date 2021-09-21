В «Слуге народа» назвали конфликт с Разумковым сложной производственной ситуацией

Первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко называет причиной сложившихся отношений между фракцией и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым некомандную работу спикера.
«Мы для себя это называем, что у нас сложная производственная ситуация... Большую часть действий, которая произошла за последние несколько дней, я бы отнес к некомандной (работе — Ред.) со стороны председателя Верховной Рады», — сказал Корниенко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, отвечая на вопрос о конфронтации между «Слугой народа» и спикером парламента, сообщает Интерфакс-Украина.
Народный депутат также сообщил, что в настоящее время руководство фракции общается в Разумковым посредством писем.
Отвечая на вопрос о возможном сборе подписей нардепов за отставку Разумкова, Корниенко сказал: «всякое может быть». При этом он подчеркнул, что гипотетически рассуждать об этом не намерен и будет определяться со своим решением «в непростой жизненной политической ситуации» только в случае, если дойдёт дело до подписных листов об отставке спикера.
Он вновь высказался за встречу фракции с Разумковым для обсуждения накопившихся вопросов.
Как сообщалось, разногласия между «Слугой народа» и Разумковым возникли на почве вопроса о направлении законопроекта о деолигархизации на экспертизу в Венецианскую комиссию. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия настаивал, чтобы закон был передан в Венецианскую комиссию после его принятия, однако Разумков направил документ на экспертизу до его рассмотрения во втором чтении и целом, о чем его просили оппозиционные фракции.
Разумков в настоящее время находится на больничном из-за коронавирусной болезни.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016