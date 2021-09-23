Зеленский поблагодарил Раду за принятие «антиолигархического» закона

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за принятие закона об олигархах и заверил, что Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа.

Об этом он написал в Твиттере.

«Приветствую принятие Верховной Радой моего законопроекта о деолигархизации № 5599. Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Благодарю всех депутатов за поддержку», — отметил Зеленский.

Как сообщалось, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599). Документ поддержали 279 народных депутатов.