Зеленский поблагодарил Раду за принятие «антиолигархического» закона

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за принятие закона об олигархах и заверил, что Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа.
Об этом он написал в Твиттере.
«Приветствую принятие Верховной Радой моего законопроекта о деолигархизации № 5599. Украина открыта для крупного бизнеса, но не для олигархического влияния на чиновников, политиков и медиа. Сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы от него избавиться. Благодарю всех депутатов за поддержку», — отметил Зеленский.
Как сообщалось, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599). Документ поддержали 279 народных депутатов.
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