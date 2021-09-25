Харьковский горизбирком зарегистрировал уже шесть кандидатов на должность мэра

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия на своем заседании приняла решение о регистрации шести кандидатов на пост городского головы.
«Мы зарегистрировали шестерых кандидатов, которые подали документы, и одному отказали», — сообщила корреспонденту агентства «Интерфакс-Украина» глава горизбиркома Елена Матвиенко.
Она уточнила, что из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Это бывший судья апелляционного суда, глава фракции «Партия Шария» в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.
Остальные пять кандидатов — самовыдвиженцы. Это народный депутат нескольких созывов, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, который был городским головой с 2006 по 2010 гг., глава областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, позиционирующий себя как единый кандидат от проукраинских сил, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин, в последние годы позиционировавший себя как непримиримый оппонент городского головы Геннадия Кернеса, и член партии «Наш край» Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем «Саша Псих».
Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
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