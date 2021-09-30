Арахамия переписал обращение о подписных листах для отзыва Разумкова

Глава фракции Давид Арахамия подал от своего имени обращение в Верховную Раду относительно подписных листов об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно, сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.
«Или фракция „Слуга народа“ изменила свою позицию, или глава фракции Давид Арахамия не очень хорошо разбирается в парламентских процедурах. Похоже, одного обращения от фракции относительно подписных листов об отзыве председателя парламента от должности было мало», — написала Туний на странице в Facebook.
Она отметила, что поступило второе обращение — от народного депутата Украины Давида Арахамия.
«Что же, процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно», — написала пресс-секретарь спикера.
Она также выставила скан обращения Арахамии.
Ранее Туний сообщила, что по обращению фракции «Слуга народа» подписные листы об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова готовы, они находятся в аппарате Верховной Рады.
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