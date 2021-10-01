Украина и Израиль находятся на финальной стадии взаимного признания свидетельств о вакцинации

Украина и Израиль вышли на финальную стадию договорённостей о взаимном признании паспортов вакцинации граждан. Речь идёт только о паспортах граждан, которые избрали одобренные FDA вакцины.
В ходе встречи с министром туризма Государства Израиль Константином Развозовым посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил важность восстановления туристического и делового туризма.
«Тематика восстановления туристических поездок и деловых визитов из Украины в Израиль была в фокусе встречи. Посол проинформировал об эпидемиологической ситуации, ходе кампании по вакцинации в Украине и мер, которые осуществляет власть в сфере реагирования на коронавирусную пандемию», — говорится в сообщении дипломатов.
«Израильский министр, в свою очередь, сообщил о разработке правительством Израиля плана восстановления с конца октября организованных туристических и деловых поездок», — подчёркивает Посольство.
Была также отмечена необходимость проведения в этом году Совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества и достигнута договорённость проработать вопрос о включении тематики туризма в повестку дня заседания.
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