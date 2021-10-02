В Киевской области задержали авторитетного серийного вора, в его доме обнаружили большой арсенал оружия, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
«В ночь с 30 сентября на 1 октября в селе Малая Александровка этот 37-летний вор вместе с соучастником ворвались в магазин, забрали сигареты на сумму 70 тыс. грн, наличные и скрылись с места преступления. По горячим следам одного фигуранта задержали, а в его доме обнаружили немалый арсенал оружия», — написал Небытов на странице в Facebook.
Он также сообщил, что у злоумышленника изъяли два ручных противотанковых гранатомета, гранату Ф1, обрез ружья, пистолет, а также многочисленные приспособления для взлома замков и проникновения в здания.
Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения в составе организованной преступной группы на частные квартиры граждан.
«Так, задержанный может также быть причастен к целой серии краж из офисов и ювелирных магазинов», — подчеркнул начальник областной полиции.
Кроме того, он отметил, что элементарная сигнализация и видеонаблюдение позволяют работникам полиции установить первичную информацию и выйти на след преступников.
«В данном случае очень помогла система „Безопасная Киевская область“, которая и предоставила данные для установления личности злоумышленника. Продолжаем служить и защищать! Во избежание неприятностей и неудобств, подельнику предлагаю срочно явиться в Бориспольскую полицию», — подытожил Небытов.
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