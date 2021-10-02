В Минске задержали журналиста российской «Комсомольской правды»

Журналист издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадий Можейко задержан, он находится в изоляторе в Минске, сообщает в субботу газета «Комсомольская правда» со ссылкой на мать журналиста.

По данным издания, в ночь с 1 на 2 октября матери Можейко сообщили, что журналист задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Мать журналиста также сообщила изданию, что 1 октября в его квартире по месту жительства в течение двух с половиной часов производился обыск сотрудниками местного КГБ. В постановлении на обыск, по ее словам, были указаны статьи 130 и 369 уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

По неподтвержденным данным, на момент обыска Можейко находился на территории России. «Последний раз мы общались с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Тогда он был в гостинице в Москве», — приводит издание слова матери журналиста.

Ранее главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил СМИ, что редакция почти сутки не может связаться с Можейко.

Можейко является автором статьи о застрелившем сотрудника КГБ Беларуси и погибшем в перестрелке с силовиками жителе Минска Андрее Зельцере. В статье Можейко речь шла о воспоминаниях одноклассницы о Зельцере.

Комитет госбезопасности Беларуси ранее сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди.

После выхода материала Министерство информации Беларуси заблокировало доступ к сайту kp.by. Согласно комментарию ведомства, такое решение было принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, «способствующую формированию источников угроз национальной безопасности». В свою очередь в Кремле выразили категорическое несогласие с таким решением белорусских властей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные действия «идут в нарушение принципа свободы СМИ».